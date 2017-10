MØ estrena su EP 'When I Was Young'

MØ sorprende con un EP de seis cortes liderado por el sencillo que le da nombre a este proyecto musical: When I Was Young.

When I Was Young es el primer proyecto de MØ desde su debut, aclamado por la crítica, No Mythologies to Follow, y llega después de tres años de producir exitosos sencillos.

“Hacer el EP fue una agradable experiencia de recuerdo porque había olvidado algunas cosas: cómo poner las canciones juntas, las letras, los títulos y el arte de la portada”, explicó la cantante a través de un comunicado. “Volver a estar en esa burbuja es maravilloso. Es increíble ser capaz de crear un universo completo”, agregó.

El universo creado por MØ en When I Was Young es nostálgico pero al mismo tiempo encara el futuro. A través de sus seis cortes ella muestra un diverso catalogo sonoro: desde el atrevido y exuberante sencillo líder When I Was Young, al vibrante dance pop de Linking With You, que agradará a los fanáticos de sus colaboraciones con Major Lazer.

“Estos año han sido un proceso de aprendizaje sobre lo que es importante, eso es lo que refleja este EP”, explica MØ. “Estas canciones fueron escogidas instintivamente, realmente por un presentimiento, algunas miran para adelante otras para atrás”.

MØ ha estado tocando en shows y festivales alrededor del mundo con boletería agotada. Actualmente se prepara para mostrar When I Was Young en su más grande tour a la fecha por Reino Unido e Irlanda.

