¡La actriz Carmen Villalobos está de luto!

Papi, siempre dije que de ti, había heredado la disciplina al trabajo, la berraquera, tu carácter y tú sonrisa, sonrisa que me acompañará siempre ❤️ 🤗🤗 Así cómo te veo en esta foto, vivirás en mi memoria y en mi corazón!!! Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para ti, feliz de saber que te fuiste tranquilo, y que solo tengo que cerrar mis ojos cada vez que quiera recordarte 😇😇😇 !!! En este momento tu alma está rodeada de una gran luzzzzzzzzz ✨✨✨✨ y de un amor gigante que estará contigo siempre! TE AMABA Y TE AMARE SIEMPRE ❤️ Descansa en Paz Papito 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Pedro Villalobos 🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼

