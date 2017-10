El actor de La Nocturna que confesó que es homosexual

Se trata de Javier Ramírez, conocido por la famosa escena en que besó a Paola Turbay. El actor de La Nocturna, de Caracol Televisión, y Mentiras Perfectas hizo la confesión por medio de sus redes sociales, donde admitió con mucha dificultad su preferencia sexual.

En la introducción del video, el actor escribió: "solo puedo decirles que este es uno de los momentos más bonitos de mi vida, poder compartir esto con ustedes me hace feliz y me libera mucho, nadie tiene derecho a juzgarte, discriminarte, hacerte sentir menos por ser quién eres, somos hermosos como somos".

En la grabación como tal, Ramírez aparece con lágrimas en sus ojos y cuenta: "no es algo malo, es solo que, esta es la primera vez que lo digo. Es raro. Solo quiero que sepan que no intento decepcionar a absolutamente nadie (…) es algo que me libera, es algo que me hace sentir bien, sé que después de esto van a cambiar muchas cosas."

El video ya ha sido visto más de un millón de veces, y la sección de los comentarios desborda en apoyo al actor. "Mucha valentía" "te amamos como sea", fueron algunos de los mensajes que recibió el joven.