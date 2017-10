Conoce al nuevo chico malo de la segunda temporada de “Stranger Things”

Matt Juul / www.metro.us

Olvida a Frank Underwood. Hay un nuevo tipo malo en Netflix y su nombre es Dacre Montgomery.

El actor australiano ha cambiado su traje rojo de Power Ranger por una chaqueta ochentera, ya que ha asumido el papel de Billy por la esperada segunda temporada de “Stranger Things”. Montgomery le cuenta a Metro que espera que su personaje se convierta en un favorito de los fanáticos, aunque sea un “impredecible” villano que aterroriza a los jóvenes héroes de Hawkins, Indiana.

De cara al debut, este fin de semana, de la nueva temporada, hablamos con el actor de 22 años sobre qué pueden esperar los fanáticos del regreso de la serie.

Billy es el nuevo chico malo del pueblo. ¿Cómo influye en la nueva temporada?

– Él y Steve Harrington, el personaje de Joe (Keery), vienen cara a cara. El se siente amenazado. El gran actor Will Chase, quien interpreta a mi padre, es el catalizador de la forma de ser de Billy. Cuando lo conocí, en los primeros cinco episodios, era como el típico personaje molestoso y provocador, pero en realidad es mucho más que eso. Cuando conocimos a su padre, pudimos humanizar al villano un poco más viendo que él es mucho más monstruoso que Billy. Eso te muestra todo. Soy duro con Lucas (Caleb McLaughlin) en la serie por su relación con Sadie (Sink), la actriz que interpreta a Max, mi hermanastra.

¿Bill será un villano que los fanáticos adorarán odiar?

– ¡Eso espero! Lo espero porque los antihéroes, como Kevin Spacey en “House of Cards”, son esos que ves y te preguntas por qué te gustan tanto. Es frustrante, pero me gustan.

Los hermanos Duffer te hicieron preparar el papel viendo muchas actuaciones de Jack Nicholson. ¿Cómo influyó eso en tu trabajo?

– Es estilo de Jack, especialmente en “The Shining”, tiene un componente impredecible que le hace siniestro. Eso fue lo que tomé de él.

¿Cómo es la relación entre Bill y Max durante la serie?

– Todos están como “Billy es tan duro con Max pero al mismo tiempo no le importa”, pero creo que en realidad sí le importa. Se preocupa mucho por Max. Está esta cosa de su madrastra y su padre de cuidarla, y quizás eso es lo que lo maneja. Tengo una hermana, y tenemos la misma diferencia de edad que yo y Sadie. Al final del día, él tiene que amar y cuidar a su hermana en función de seguirla, de ver dónde está y de asegurarse que no se está metiendo en problemas. Porque él es un adolescente, y están todos estos químicos, este viaje a la adultez, que se expresa en diferentes formas: rabia, en muchos casos. Dios bendijo a Sadie porque es una actriz increíble y sabía para su edad.

¿Tu experiencia en “Power Rangers” te ayudó a lidiar con tu personaje de “Stranger Things”?

– Me gusta pensar que sí. Pienso que “Power Rangers” y “stranger Things” tienen pocas diferencias. El “fandom” de “Stranger Things” es mucho más nuevo. La gente está muy ansiosa por ver esta segunda temporada lo antes posible. Habiendo visto el elenco de la primera temporada y cómo les ha cambiado la vida por la pérdida de su anonimato en los últimos meses, una combinación de eso y "Power Rangers" probablemente me haya preparado un poco. Intento imaginar que tengo una idea de cómo será, pero realmente no creo que sea como lo imagino.

¿Debiesen esperar los fanáticos que uses tu traje de “Power Rangers” para este Halloween?

– Soy muy malo para los disfraces. Uno de mis amigos dice que debiese ser un “Power Ranger” con un salmonete (risas). No sé.