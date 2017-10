Confirmado: Queens Of The Stone Age viene a Colombia en 2018

La banda estadounidense puso a todos sus fanáticos a soñar luego de que compartieran una bandera de Colombia por medio de su cuenta de Twitter, con la leyenda "Here we come" (Aquí vamos). Luego de mucho especular se confirmó la esperada noticia: Queens Of The Stone Age viene a Colombia en 2018.

Páramo Presenta confirmó que una de las grandes bandas de rock de nuestros tiempos vuelve a Bogotá para presentar su nuevo disco Villains (2017). El grupo liderado por el carismático Josh Homme tendrán su segundo encuentro con el público colombiano el 10 de marzo de 2018 en el Palacio de Los Deportes, donde contará con localidades en VIP y general.

Esta no sería la primera vez que QOTSA viene a Colombia, pues en 2014 la banda se presentó frente a más de 3.000 personas en el Royal Center de Bogotá.

Para inscribirse la preventa se puede ingresar a www.queensofthestoneage.co y durante 24 horas exclusivas se puede asegurar la boleta a precio especial (aforo limitado). De igual manera, se pueden comprar las entradas en los puntos de venta de TuBoleta.

Preventa: 31 de octubre a partir de las 9:00am

Venta General: 1 de noviembre a partir de las 9:00am

Precios de boletería: