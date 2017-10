La redes sociales sirven para desahogarse y destapar la verdad. Una conductora de nuestro país es un ejemplo de ello. Presentadora colombiana denuncia que fue víctima de maltrato.

Se trata de Olga Vilchez, presentadora del programa Las Tres Gracias del Canal Teleantioquia. A través de un mensaje en su perfil de Facebook dio a conocer su historia.

Presentadora colombiana denuncia que fue víctima de maltrato

"Hoy tristemente tengo que decir que fui yo la que tuve abuso en mi propia casa y violencia por parte de mi exesposo. Durante varios años me quedé callada frente a lo que este señor me hizo por respeto a su familia, que no tiene la culpa, y por respeto y consideración hacia mi hijo, pero sigo pagando deudas que este señor adquirió a mi nombre, me estafó, me daño y casi no logro que me deje en paz", dice en una parte de su mensaje.

En el mensaje también escribió que: "Por eso hoy sí voy a dejar de ser miedosa y seré valiente para decir que también fui víctima de la violencia intrafamiliar, violencia económica y psicológica y que hoy más que nunca me uno, me fortalezco y me pongo de lado de las que hemos tenido que pasar por esto. Hoy lo cuento porque no quiero que mi hija tenga que sufrir esto, porque no quiero que mi hijo sea un hombre abusador y porque no quisiera que nadie más tuviera que sufrir la pesadilla que tuve".

