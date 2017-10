Llega a las salas de cine 'La gran fuga', del director colombiano Antonio Negret

El próximo 9 de noviembre se estrenará La gran fuga, una película dirigida por el colombiano Antonio Negret, protagonizada por el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood, y la estrella cubana en ascenso, Ana de Armas, a quien este año pudimos ver en la cinta Blade Runner 2049.

La historia gira en torno a Andrew y Garrett Foster, dos hermanos que no solo son conductores extraordinarios, son los mejores ladrones de autos en el mundo. Después de robar un invaluable Bugatti de 1937, la joya más preciada del jefe de la mafia Jacomo Morier, quedan al servicio de este. Morier decide usar los talentos de los Foster para su propio beneficio y contra su enemigo, Max Klemp. Pero al aceptar entrar al juego, los ladrones tienen un plan mucho más grande en mente.

Negret ha dirigido múltiples series de televisión, incluyendo Lethal Weapon, Scorpion, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, The 100, y MacGyver.

Buscando un balance entre el cine y la televisión, previamente Antonio Negret dirigió la película de acción Transit, protagonizada por Jim Caviezel y con la producción ejecutiva de Joel Silver. También dirigió el thriller sobrenatural Seconds Apart, protagonizado por Orlando Jones.

