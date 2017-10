Judas Priest anuncia gira por EE. UU. para promocionar su nuevo álbum

La banda británica de heavy metal de regresa en 2018 con el LP 'Firepower', tres años después de su último disco, Redeemer of Souls (2014). Y como si el anuncio de un nuevo trabajo discográfico no fuera suficiente, los Priest también confirmaron su gira por Estados Unidos para comienzos del próximo año junto a Black Star Riders y Saxon.

Judas Priest presentará su nueva música en vivo con un tour de 25 conciertos, que comenzará el 13 de mayo del próximo año en la ciudad de Wilkes Barre, Pennsylvania, y culminará el 1 de mayo en San Antonio, Texas. La preventa para seguidores empezará hoy, 25 de octubre, según representantes de la agrupación, para evitar la reventa y asegurar que ninguno de los fanáticos se quede por fuera del concierto.

La banda, que también confirmó su presencia en el festival alemán Wacken Open Air, ha sido nominada para entrar en el Hall of Fame, pero tendrá que enfrentarse en una reñida competencia con otras 19 agrupaciones como Radiohead, Rage Against The Machine, Depeche Mode, Bon Jovi, The Cars, Dire Straits y Eurythmics, entre otras.