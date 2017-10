'Tini' Stoessel: de Disney a los escenarios del mundo

Desde los 14 años, Martina Stoessel interpretó a Violetta Castillo en la serie homónima Violetta, de Disney Channel, donde no solo se destacó por su actuación y ganó dos premios en la categoría de Actriz Revelación en 2012, sino que también demostró que su voz sería uno de sus grandes fuertes a lo largo de su carrera. Para la serie de Disney cantó el tema En mi mundo, y no solo lo hizo para la versión en español sino también para las versiones en inglés (In my own world) e italiano (Nel mio mondo), y junto a su actuación logró forjarse una carrera con la que continuó en la búsqueda de una madurez artística que fuera acorde con lo que ha demostrado hasta ahora.

A pesar de la fama que llegó con Violetta, 'Tini' Stoessel no se conformó con ser reconocida por un solo papel, y se lanzó a hacer su propia música. Su tema más reciente es 'Te quiero más', donde el pop y la música urbana son el resultado de un featuring con el venezolano Nacho Mendoza. PUBLIMETRO habló con 'Tini' sobre esta nueva producción: "Estoy muy feliz con este nuevo estreno. Es la primera vez que la gente me escucha cantando algo así, nunca había hecho nada parecido. Es completamente nuevo para mí. Fue muy bueno haber tenido a Nacho para experimentar en estos ritmos urbanos y latinos, que suenan un poco a reggaeton. Así que estoy muy feliz por cómo quedó. Toda la respuesta del público ha sido muy positiva, estoy contenta por todo lo que está sucediendo y por esta nueva canción, ya que siempre quise hacer algo parecido".

Para 'Tini', son este tipo de colaboraciones las que le permiten crecer como solista pues se trata de un espacio donde puede compartir creativa y productivamente con personas que tienen algo más de experiencia pero que también la retan a debutar en nuevos estilos musicales: "La verdad es que fue increíble cuando él llegó al set porque no nos habíamos visto cara a cara personalmente antes. Nos conocimos y me pareció como si nos conociéramos de toda la vida, cuando empezamos a grabar todo salió muy lindo, muy natural. Él fue en la primera persona que pensamos porque era el indicado para hacer parte de esta canción. Creo que relacionarme con otros artistas me hace me crecer mucho".

A pesar de que se trató de un reto para ella, 'Tini' dice estar agradecida por tener la oportunidad de llevar su carrera y moverla en ámbitos donde tal vez no se siente como pez en el agua viniendo de una vida de actuación y música pop. Son estos espacios donde realmente puede salir de su zona de confort y experimentar, cosa que siempre le ha resultado esencial para ofrecer algo nuevo a sus fanáticos: "Siempre como artista en todas las cosas que hago busco plantearme nuevos desafíos para no quedarme siempre en lo mismo. Trato de no quedarme en los lugares donde me siento cómoda sino animarme a probar todo. Es así como plantee en la casa disquera la posibilidad de probarme en estos ritmos urbanos, de hecho en mi carrera pretendo estar todo el tiempo probándome a mí misma y sorprendiendo al público", dijo.

El fin de la serie que la hizo famosa, en 2015, llegó con una película y un tour de despedida bastante exitosos que de alguna manera la llevarían a lo que sería el siguiente paso de su carrera. Gracias al éxito del tour, 'Tini' firmó un contrato con la casa disquera Hollywood Records, con quienes grabaría su primer disco solista y homónimo, que vio la luz a comienzos de 2016. Un año después, en 2017, iniciaría su primera gira solista Got Me Started Tour, con la que recorrió varias ciudades en Europa y Latinoamérica, para un total de 31 espectáculos.

La cifra: 31 espectáculos dio 'Tini' en su primera gira solista

Lo que viene para el futuro de 'Tini'

Martina le contó a este medio que ya se encuentra preparando su próximo trabajo discográfico, en el que seguramente habrá "otras sorpresas" gracias a que colaborará con más artistas: "Ya tengo varias cosas grabadas para mi próximo disco, que se terminará de grabar e imprimir dentro de pocos días y tendrá de todo un poco. Cosas nuevas, cosas que nadie me había escuchado cantar nunca. Así creo que va a ser a lo largo de mi carrera en la música: ir descubriéndome y probando diferentes cosas. Renovando mi esencia."

Respecto a la actuación, 'Tini' sabe que muchos de sus fanáticos amarían volverla a ver en la pantalla, y para felicidad de muchos es algo que la joven artista no descarta: "El año pasado estuve muy enfocada en la música pero me encantaría volver a actuar. Tengo varios proyectos en mente aunque todavía no hay nada confirmado. Pero sí me gustaría volver a la actuación y sobre todo poder combinarla con el canto."

Dato curioso

'Tini' Stoessel tuvo la oportunidad de cantar en el Partido Interreligioso por la Paz, convocado por el papa Franciso, donde interpretó dos canciones; una en italiano (Nel mondo mío) y otra en inglés (Imagine, de John Lennon). "Fue en Italia hace como tres años, pero fue increíble. De verdad fue algo inolvidable en mi vida, haber sido convocada por Francisco sabiendo lo importante que es. Obvio siempre se tienen nervios en cosas tan grandes, porque también era un partido de fútbol y había jugadores muy importantes, además de que era un partido por la paz", comentó.