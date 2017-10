El cantante colombiano da de qué hablar por sus canciones, pero también por sus conciertos. Estas son las exigencias de Maluma para conciertos en Ecuador.

De acuerdo con el periódico El Comercio, "DNA anunció también las peticiones que el colombiano hizo para su estadía en Ecuador. 'No ha sido exigente', indicó la empresa, pues Maluma solicitó tener en su camerino chocolates y rosas, además de ingredientes naturales como limón, miel y jengibre, con los que hace una bebida especial con la que cuida su garganta antes de los conciertos".

Las exigencias de Maluma para conciertos en Ecuador

Maluma se estará presentándose en dos ciudades de Ecuador los próximos 27 y 28 de octubre. "Según un comunicado emitido por la empresa organizadora del concierto de Maluma en el país, DNA Global Events, el colombiano llegará acompañado por una orquesta de 27 músicos, además de un cuerpo de baile conformado por seis bailarines", agrega El Comercio.



En los últimos días el colombiano ha dado de qué hablar, pero por las declaraciones que hizo su amigo Carlos Vives sobre él, sus canciones y el reguetón.

"Claro, y también le he dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se me han acercado a mí con cariño. A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: "¿Qué es el trap?". Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés. Estos jóvenes están copiando eso. A Charly García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap. Es música pornográfica. ¿Donde ves tú pornografía? En canales especializados, no cuando prendes la tele", dijo el samario en entrevista para El Clarín.

