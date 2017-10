Los días en la Casa Estudio se han vuelto cada vez más tensionantes. Un nuevo integrante llegó con toda la intención de sacudir a los participantes, especialmente a una de ellas, con quien está casado. Katalina confiesa la razón por la que se separó de Alex.

En medio de una fiesta y en conversación con Andrés, Katalina contó que fue víctima de maltrato físico por parte de Alex.

"Yo lo dejé porque era un patán. En algunas ocasiones peleando llegó a pasarse, a pasar esa raya. Y para mí agarrarme del pelo y tirarme al piso, o empujarme o escupirme la cara, eso es pasarse la raya".

A eso agregó que: "Él solamente fue una mala pareja conmigo, y yo no me he divorciado porque él no me da el divorcio".

Desde la llegada de Alex a la Casa Estudio a Katalina se ha visto malhumorada. En repetidas ocasiones y conversando con su exesposo, ha asegurado que se siente incomoda con su presencia.

Alex y Katalina se hicieron famosos por mostrar su relación a través del canal de Youtube TeAmoHijoTv. Sus seguidores fueron testigos de lo bueno, pero también de sus problemas y la ruptura.

Si quiere ver la confesión de maltrato hecha por Katalina ingrese a la página web del Canal RCN y de clic en el capítulo del 20 de octubre. La conversación comienza en el minuto 9:30.

