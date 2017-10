Pablo Alborán estrena su canción 'Prometo'

Pablo Alborán dio a conocer, Prometo, tercer sencillo del que será su próximo álbum que saldrá a la luz el próximo 17 de noviembre.

''Me voy a desprender de una vez, de mis montañas de arena, de acantilados y de mis días pesados, mis naufragios ya no valen la pena. Me voy a desprender de todo aquel que no nos mire de frente, de los poetas de palabra hueca, del ruido que ahogue tu canción favorita de amor'', dice parte de esta canción.

Se trata de un tema íntimo, que más allá de su letra, deja ver su simpleza en la utilización de instrumentos, ya que solo cuenta con piano y una sección de cuerdas.

Prometo también será el nombre de la próxima producción discográfica del español, en la que lleva trabajando dos años. “Estoy feliz, he hecho lo que he querido, he podido materializar todo lo que tenía en la cabeza después del parón que necesitaba para asimilar todo lo que me ha pasado en estos años y plantearme hacia dónde debía ir. Hubo tiempo para todo: para descansar, para viajar y también para estudiar otra vez. Todo ese tiempo de reflexión se notó cuando regresé al estudio", aseguró el cantante a través de un comunicado oficial.

