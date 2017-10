Críticas por la salida del cantante tenor Luis Carlos Luque en 'A Otro Nivel'

El reality del Canal Caracol es uno de los más vistos de la noche colombiana, pues en promedio tiene siempre los ratings más altos con la mayor cantidad de puntos de audiencia. No obstante, al público parecen molestarle algunas de las decisiones más recientes que se han tomado en A Otro Nivel.

Una de ellas, fue la salida del tenor Luis Carlos Luque, quien tenía una de las voces líricas más sobresalientes del programa. Su partida fue percibida en redes como un desatino, ya que se comenta que no hay paridad en las competencias y no es justo que los cantantes no puedan desempeñarse frente a los jurados con canciones que son de su especialidad.

A Luis Fernando Luque le tocó participar de una fusión de un tema de vallenato, que difiere bastante de su estilo de música. Al programa se le critica su aparente preferencia por los estilos de vallenato, reggaeton y música popular.

De igual manera, la semana pasada se vio la salida del carranguero Rosebel Cucunubá, quien a pesar de su estilo único abandonó la competencia de canto luego de que tuviera que realizar una fusión rock al cantar una canción de Poligamia.

Estas fueron algunas de las críticas en redes sociales por la salida del cantante lírico Luis Carlos Luque de A Otro Nivel:

Pésima decisión del Jurado este argumento de que sacan al cantante lírico por fusión no tiene sentido me siento engañado #AOtroNivel — Alvaro Torres (@AlvaroTorresco3) October 18, 2017

#AOtroNivel sacaron la voz lírica, estudiada,pulida x dejar al indio xq pertenece a una minoría, más evidente la preferencia no pudo ser. — Karol Dannessa (@Kadarys) October 18, 2017

#AOtroNivel quedé sorprendida con esa decisión. No se merecía salir el cantante lírico — Mónica (@MonicaGaviriaR) October 18, 2017

Claro Como El Lírico No Canto Reggetón,No Lo Dejaron 😡😤 #AOtroNivel. — karen_caro (@karen_caro11) October 18, 2017

Esta fusión estuvo floja, qu saquen dos y vuelva el cantante lírico #AOtroNivel — Lina Estrada (@lmestrada) October 18, 2017