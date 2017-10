J Balvin se puso una parrilla dental que no a todo el mundo le gustó. No obstante, cabe anotar que esta es una tendencia que, lejos de ser nueva, se ha visto en raperos y personalidades estadounidenses desde hace décadas, y dentro de los músicos del llamado género urbano la parrilla dental no es realmente una novedad. De hecho, personalidades como Kim Kardashian y Madonna han usado parrillas alguna vez.

"Se le salió lo ordinario" "Cada día peor" "Qué cosa más fea y 'mañé"" fueron algunos de los comentarios que los seguidores le dejaron a J Balvin. Aun así, muchos otros lo defendieron, diciendo que la parrilla tiene mucho estilo y que a él le queda bien.

De igual manera, J Balvin es inmune a la crítica después de muchos años de luchar contra su propia imagen física, pues antes solía tener sobrepeso pero jamás permitió que eso lo detuviera. Hoy en día, el cantante disfruta del éxito alcanzado con 'Mi Gente', tema que cantó junto a Willy Williams y que le ha valido récords mundiales en diferentes plataformas musicales.

J Balvin se puso una parrilla dental y le llovieron las críticas