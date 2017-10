Ariadna Gutiérrez: de reina a jurado del reality 'Protagonistas'

Cuando nadie se lo esperaba se conoció la noticia del regreso de Ariadna Gutiérrez a nuestro país y para ser parte de un famoso reality: Protagonistas de Nuestra Tele, ahora solo Protagonistas.

Junto a Jorge Enrique Abello y Adal Ramones, se encargará de calificar el talento de los participantes. Ariadna conversó algunos minutos con Publimetro acerca de este reto de ser jurado.

¿Cómo fue ese primer momento como jurado del reality?

En la primera noche claramente hubo mucha emoción y nervios, y no solo de parte mía, también de todos los participantes del reality, pues era su primera prueba. Pero a pesar del miedo, yo me divertí viendo cada una de las personalidades.

¿Cómo le ha ido trabajando con Jorge Enrique Abello y Adal Ramones?

Es un honor poder estar al lado de un personaje tan increíble y tan talentoso como lo es Jorge Enrique Abello. Para mí es un crack en la actuación, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica.

Pero eso no es todo. ¡Qué mejor que estar con Adal Ramones que es un ícono de la comedia! Desde pequeña he seguido su carrera, y me acuerdo mucho de sus monólogos y de sus presentaciones en los canales mexicanos. En definitiva, estar en el medio de ellos dos es como un sueño hecho realidad.

La hemos visto dulce y suave en estos primeros episodios. ¿Será así siempre? ¿Se convertirá en una jurado cuchilla con el paso del tiempo?

No, cuchilla cero, al contrario. Imagínense, yo tengo 23 años y este también es un aprendizaje demasiado grande para mí. Yo estoy en este show y en este reality para darle a los concursantes una voz de entusiasmo, de fe y de aliento.

Quiero ser una voz positiva porque me identifico con ellos. Hace algunos años cuando comencé mi carrera también tenía una ilusión, nervios y miedo.

Timeline

Se convirtió en Señorita Colombia en noviembre de 2014, representando al departamento de Sucre. En ese año también recibió otros premios por el Mejor rostro y Señorita elegancia. Ariadna nació en Sincelejo el 25 de diciembre de 1993. Aunque su madre biológica es Shirley Lucía Álvarez, lo cierto es que sus padres de crianza fueron Josefina Arévalo Quintero y Wilson Alfonso Gutiérrez. La colombiana participó en Miss Universo en 2015. Su nombre pasará a la historia por el error que se cometió aquella noche. Steve Harvey, presentador del concurso, la nombró ganadora, cuando en realidad era Pia Wurtzbach, Miss Filipinas, la mujer más bella del mundo.

Y hablando de metas y objetivos, ¿cuáles eran esos sueños antes de convertirse en Señorita Colombia y de todo lo sucedido en Miss Universo?

Claramente mi sueño siempre fue estar en el mundo del entretenimiento, pero aún más grande, era mi deseo de convertirme en Miss Universo. Justamente ese concurso me abrió puertas que nunca me imaginé en la vida, pero que siempre soñé.

Cada día aprendo más cosas, cada día trato de crecer como persona, pero también como profesional. Espero que Dios me dé muchos años más para poder seguir cumpliendo esos proyectos que tengo en mente.

En su momento, luego de lo sucedido en Miss Universo, muchas personas llegaron a pensar que no volvería a Colombia. En ese sentido, ¿Cómo es que RCN y el proyecto Protagonistas la convencen de regresar?

La gente siempre ha tenido una percepción de que al vivir por fuera del país ya no se tienen deseos de volver. Sin embargo, es completamente diferente al imaginario. Mi sueño siempre había sido regresar. Yo siempre le decía a mi mánager: “Por favor, yo quiero hacer algo en Colombia”.

En cuanto a la razón por la que dije que sí, es sencilla: ¿Qué colombiano no conoce esta producción? De verdad que es algo icónico de nuestra tierra. Yo crecí viendo el reality y tengo amigos que salieron de la Casa Estudio, personas de las cuales me siento demasiado orgullosa, porque son talentosas y trabajadoras.

Y bueno se dio lo de Protagonistas, y espero que a futuro lleguen otras ofertas que me sigan permitiendo quedarme en el país.

¿Hubiera participado en el reality?

No. Yo tuve una fascinación por ver el show, pero jamás me hubiera presentado. Me habría dado miedo compartir mi vida privada. Me considero una persona tímida como para exponer mi vida a ese nivel.

Para Ariadna, ¿qué características debe tener el ganador de esta versión 2017?

Yo estoy buscando a un participante que tenga todas las ganas de comerse el mundo, que no le importe si un jurado lo critique, él va a seguir adelante dando lo mejor de sí. Y por supuesto, quiero a alguien que esté dispuesto a mostrarse tal y como es, sin importar lo que digan lo demás.

“Me siento muy feliz de estar en Colombia nuevamente y de comenzar un proyecto tan bonito y tan grande como lo es Protagonistas”, Ariadna Gutiérrez.

