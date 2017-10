Con este mensaje se despidió Hugh Jackman de Colombia

Hugh Jackman agradeció al país por su recibimiento y por el tiempo que estuvo en Colombia probando el café de las fincas cafeteras de Garzón, en el departamento del Huila.

Si bien hubo algunos momentos vergonzosos durante su visita, como cuando los periodistas no pudieron entrevistarlo por no saber inglés, el actor se llevó una muy buena impresión del territorio nacional y especialmente del café, que venía a degustar por su buena fama.

En una publicación de Instagram, el actor australiano grabó los paisajes huilenses y después dio un breve mensaje: "to everyone in Neiva, ¡Gracias! I will miss you, best coffee ever… " (Para toda la gente de Neiva, ¡gracias! Los extrañaré, ese fue –el mejor– café").

Hugh Jackman vino a Colombia para conocer de primera mano el café huilense para incluirlo en su fundación, Laughing Man Coffee, que promueve el consumo de café proveniente de países en vías de desarrollo, como Colombia. Con esto, pretende potenciar las exportaciones de Colombia hacia países como Estados Unidos, donde el café de buena calidad es muy apreciado.