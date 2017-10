Beck estrena 'Colors', su nuevo álbum de estudio

El músico, cantante y compositor estadounidense vuelve a sonar con 'Colors', su décimo tercer álbum, que presentará, precisamente, el 13 de octubre de este año.

Inicialmente, Beck dijo a la prensa que su álbum saldría a la venta en el primer trimestre del año. No obstante, tuvo que aplazar la presentación de su disco debido a que, según indicó, algunas canciones tenían "gran complejidad" y debió reevaluarlas para asegurarse de que cada canción del álbum era exactamente lo que él quería.

Desde entonces existe gran expectativa por parte de los fans del músico, luego de que su más reciente álbum Morning Phase se llevara un Grammy por disco del año en 2014.

Colors estará compuesto de diez canciones: 'Colors', '7th Heaven', 'I'm so free', 'Dear Life' (que ya fue presentada al público a través del canal de YouTube de Beck), 'No distraction', 'Dreams', 'Wow', 'Up all night', 'Square One' y 'Fix me'. Beck le dijo a la prensa que este disco era "sencillo, animado y dinámico, como cuando el espíritu es el que te mueve".

El disco saldrá a la venta con versión de edición especial en vinilo con dos longplays de 45 rpm.