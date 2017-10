Marc Anthony y JLo organizan concierto por víctimas de desastres

La iniciativa 'Somos una voz', de Marc Anthony y Jennifer López, anunció el cartel de un concierto benéfico que reunirá en Miami el próximo 14 de octubre a estrellas como Romeo Santos, Gente de Zona, Alejandro Sanz y Daddy Yankee en favor de las víctimas de los recientes desastres naturales.

Junto a ellos, actuarán además en el Marlins Stadium de Miami Camila, Nicky Jam, DJ Khaled y Prince Royce, en una lista de artistas que podría aumentar en los próximos días.

Y desde Los Ángeles participarán a través de videoconferencia la propia Jennifer López, su actual pareja, Alex Rodriguez, Selena Gomez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba y Sofía Vergara.

A esta lista de famosos que se conectará desde Los Ángeles hay que añadir a Channing Tatum, Gina Rodriguez, Paris Jackson, Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kris Jenner, entre otras celebridades.

Las entradas del concierto costarán desde 15 dólares y el estadio de los Marlins decidió no cobrar a los organizadores para poder aumentar los fondos, que se destinarán a las víctimas de los huracanes Irma y María en el Caribe y Florida y los recientes terremotos en México.

We are together for SOMOS Live! October 14 at @marlinspark#SomosUnaVoz

Get your tickets NOW!https://t.co/G0c7jj40w1 pic.twitter.com/aOM15dE3C1

— Marc Anthony (@MarcAnthony) October 7, 2017