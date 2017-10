"Hello Mr. Wolverine": Periodista saluda a Hugh Jackman

La estrella de Hollywood, Hugh Jackman, se encuentra en nuestro país.

El actor australiano reconocido por su papel de ‘Wolverine’ en la serie de X-Men, llegó este viernes al aeropuerto Benito Salas de Neiva Y desde allí se trasladó al municipio de Garzón, donde estará este fin de semana visitando fincas cafeteras para grabar unos vídeos con los cultivadores del grano.

En medio del furor por su visita, esto fue lo qué pasó cuando le estaban haciendo una entrevista:

– Nivel de inglés

– Alto

– Vaya y me entrevista al señor Wolverine que llegó a Colombia

…

– Hello Mr. Wolverine

– Who is wolverine? 😂😂 pic.twitter.com/IzRRi482Rz

— Clo Cloquis (@Cloquis) October 7, 2017