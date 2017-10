La presentadora decidió transformar su apariencia y lo hizo con su cabellera. ¡Sara Uribe cambió de look y así luce ahora!

Fue la misma Sara quien subió una foto de su cambio en redes sociales. La paisa decidió volver al tono rubio, aunque no completamente. Pero eso no es todo, para que los rayitos dorados cobraran fuerza, parece que Sara también oscureció el tono base.

"Gracias a@lacasamagicadesarau y a ti kelly por tu dedicación. Me encantó mi color de pelo", fue lo que escribió en su cuenta de Instagram junto a la imagen del cambio.

Gracias a @lacasamagicadesarau y a ti kelly por tu dedicación me encanto mi color de pelo 👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼❤️❤️❤️ feliz noche ! Mañana se los muestro . A post shared by Sara Uribe. (@sara_uribe) on Oct 5, 2017 at 7:58pm PDT

En la actualidad Sara es presentadora del Canal 1, aunque también sigue trabajando en la emisora La Kalle.

Hace algunos meses la conductora destapó su corazón y contó a AutoStar TV que intentó suicidarse en la adolescencia. “A los 14 años conocí a Camilo, que fue mi primer novio, y ‘Cami’ me conoció siendo una niña muy pobre. Pero ya en mi casa que no había pa’ pagar los servicios, que no había arepas, que no había queso. Entonces, yo empecé como modelo de protocolo, ya después entré a una universidad, y fueron muchos cambios que él me decía: ‘O sea, Sara, yo no conocí esa mujer… Yo no puedo con tu vida’”.

Terminó su historia asegurando que: “A mí me dio mucha depresión y le cogí unas pastillas a mi mamá, me las tomé, y eso fue como que: ‘Mija, ¿usted qué hizo?’. Salga pitada pa’ la clínica, me hicieron un lavado y nunca más, en la vida, volví a tomarme una pastilla por más dolores que tuviera, o sea, eso me aterra, ya tiene que ser que yo tenga un dolor muy grande o que ya no aguante un dolor de cabeza o algo, pero le cogí fobia a los hospitales, a sentirme enferma”.

