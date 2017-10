Primero fue Carolina Cruz y ahora lo es la presentadora. Esta es la foto de Claudia Bahamón que está dando de qué hablar.

Se trata de una imagen que subió a sus redes sociales y en la cual se puede ver su abdomen. La presentadora escribió el siguiente mensaje junto a la fotografía: "Estaba viendo unos six packs en una amiga y me estaba dando como rabiecita. Pero me acordé que amo la chocolatina derretida y se me pasó".

Con el mensaje la presentadora estaba haciendo referencia a la portada de la revista Don Juan en la que aparecía Carolina Cruz, y que muchos criticaron, debido a que, sus "abdominales eran parecidos a los de un hombre".

Estaba viendo unos six packs en una amiga y me estaba dando como rabiecita! Pero me acordé que amo la chocolatina derretida y se me pasó! #ZoomIn #Tits jajjaaj Jajajjajajaj #LevanteLaManoElQueLeGusteLaChocolatinaDerretida #vestiditameveomásbonita #meltedFlea A post shared by Claudia Bahamon (@claudiabahamon) on Oct 2, 2017 at 6:58pm PDT

La fotografía de Claudia Bahamón hizo reír a muchos, y generó varios comentarios y 'me gusta' debido al mensaje que dejó con la misma, que es amarse a sí mismo tal y como es. Para algunos también fue un mensaje en contra de las críticas que nacieron contra Carolina Cruz.

Hace un tiempo que Claudia se encuentra alejada de las cámaras de televisión colombianas. El año pasado la vimos en una nueva edición del reality de RCN, Masterchef, pero en este 2017 hace parte del programa Vestido de novia, realizado por Home&Health para Latinoamérica.

