En definitiva, parece que la relación entre la cantante colombiana y el jugador español ya no va más. ¡Así se confirmaría la separación de Shakira y Piqué!

De acuerdo con el medio español Cotilleo, "podemos confirmar, positivamente, que la ruptura entre ellos hoy es un hecho y que la pareja está más separada que nunca: física, personal y emocionalmente".

A eso agrega que: “La pareja formada por Shakira y Piqué, podrían estar pensando en separarse, ya que la cantante colombiana podría haberse mudado de la casa que ambos comparten en Barcelona”, le revelaron al portal fuentes cercanas a la familia.

La cantante colombiana ya no está viviendo con Piqué y eso se podría confirmar en redes sociales, ya que, desde la boda de Messi, ellos no han vuelto a subir fotografías juntos. A eso se suma que ella no acompañó al jugador a depositar su voto en el referendo de Cataluña .

¡Así se confirmaría la separación de Shakira y Piqué!

‪Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad! Shak ‬ A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 1, 2017 at 10:08am PDT

Sin embargo, el medio Vanitatis, publicó fotos exclusivas afirmando que: "Nuestro indiscreto teleobjetivo la ha encontrado. La colombiana no ha abandonado Cataluña. Ni siquiera ha abandonado su domicilio conyugal. Shakira lleva desde finales de septiembre ensayando con su banda las coreografías y las canciones que conformarán su última gira El Dorado World Tour, que arrancará el 8 de noviembre y que recorrerá toda la geografía española".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar

Publimetro Colombia La ‘pinta’ de Ariadna Gutiérrez que generó polémica en redes