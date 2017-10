Caitriona Balfe habla de cómo "viajar en el tiempo" para su papel en Outlander

Outlander es una serie que conjuga historia, romance, ciencia ficción y aventura, basada en los best-sellers de Diana Gabaldon y con la producción ejecutiva de Ronald D. Moore. Con una exitosa segunda temporada reconocida con el Critics’ Choice Awards y 4 People’s Choice Awards además de una cuarta parte confirmada, la nueva entrega de Outlander se basa en Voyager, el tercero de ocho libros de la serie de novelas, y cuenta con 13 episodios de una hora. En Colombia puede verse los lunes a las 8:00 p.m. en Fox Premium Series y por el acceso premium en directo de la aplicación de Fox. Hasta el momento, se calcula que 3.7 millones de personas han visto la serie a nivel mundial.

Caitriona Balfe interpreta a Claire, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que viaja en el tiempo por accidente hasta 1743 y su vida jamás vuelve a ser la misma cuando conoce al amor de su vida en una época diferente a la suya. Este rol le valió un premio BAFTA escocés en 2016 por mejor actriz y un People's Choice Award por mejor actriz de serie de ficción, además de una nominación a los Golden Globe.

Outlander siempre ha sido vista como una serie muy femenina, y Claire es una mujer adelantada a su tiempo. ¿Cómo se las va a arreglar para vivir en los sesentas?

Es verdad que Claire es una mujer muy adelantada a su tiempo. No importa donde esté, siempre demanda el mismo respeto y justicia. Así que creo que si ella está en los 60’s, los 40’s o de vuelta en el siglo XVIII, es la misma cosa. Es decir, ella siempre va a defender a los menos favorecidos. Siempre va a cuidar a los desahuciados. Siempre va a decir lo que piensa, así que sí, siempre que encuentre misoginia y discriminación va a decir lo que piensa sin importar la década en la que esté.

¿Cuál es su opinión personal acerca de la reencarnación y los universos paralelos?

Buena pregunta. Personalmente, creo que sí existe alguna forma de reencarnación. Creo que en términos del show los universos paralelos que experimentan Jamie y Claire se relacionan con esta idea de que cuando se tiene una conexión espiritual con alguien, no importa cuánto tiempo haya pasado o en qué tiempo se viva, ya que esa conexión siempre puede sentirse en ese otro universo y conectarse con la persona después de un tiempo. Y esa idea es bellísima. Probablemente Diana Gabaldón puede hablar más sobre estos temas, pero a mí me gusta pensar que es posible que nuestra energía no desaparezca al morir, sino que viva en otra forma.

¿Qué tan diferente ha sido esta nueva temporada al interpretar a una mujer de mayor edad?

Esta temporada ha sido muy interesante. Con grandes retos, lo cual siempre es emocionante como actriz. Obviamente la relación entre Claire y Frank (Tobías Menzies) es mi prioridad al comienzo de la serie. Tobías y yo siempre disfrutamos trabajar juntos, y es una relación bastante complicada. Creo que lo más interesante en esta temporada es interpretar a alguien que ha experimentado tanta tristeza y pérdidas, pero que al estar embarazada no tiene más opción a parte de ser positiva y exitosa por su cuenta. No puede darse el lujo de ser autocompasiva porque tiene que ofrecerle una familia normal a su hija. Me gusta interpretar a alguien mayor, Claire ha madurado mucho y ya no está tan centrada en sí misma. El hecho de no tener una vida romántica la ha cambiado y los estragos de haber viajado al siglo XX se notan.

¿Cuál ha sido el mayor reto en esta última temporada para tu rol?

Lo más difícil fue llenar los vacíos de información que tenía respecto a mi personaje. Hay saltos de tiempo en la historia de hasta 20 años, en los cuales no sabemos qué pasó en la vida de Claire. Hacemos escenas que tienen lugar en los 40’s, los 50’s, los 60’s, pasando más tiempo en esta última década especialmente. Especialmente en la relación entre Claire y Frank fue difícil. Para lo cual hablamos y tratamos de hacer una relación tan multidimensional como fuera posible. Es difícil cuando solo tienes un vistazo de lo que es la relación, pues no quieres solo mostrar las peleas y el lado difícil porque ellos no habrían vivido juntos por 20 años si no se llevaran bien. Pero son estos retos los que me emocionan sobre este trabajo.

¿Por qué el amor de Claire y James es tan envidiable?

Porque es la historia de amor por excelencia. Creo que ellos son personas honradas que además tienen mucho carácter y son muy intensos en su manera de ser, pero al estar juntos se ayudan mutuamente a ser mejores personas. Se hacen más fuertes. Todos podemos tener esta historia de amor como modelo a seguir y soñar con encontrar algo así. También porque es atemporal, y el hecho de creer que el amor puede durar siglos y décadas sin desvanecerse ni perder la fuerza es una idea maravillosa.

¿Qué podemos esperar de Claire en esta tercera temporada?

Pues, creo que pueden esperar ver un poco de Claire en 1940, 1950 y 1960. Ves un poco de la relación entre Frank, Claire convirtiéndose en madre y medico, además de su lucha por decidir si volver al pasado y buscar a Jamie, o no. Luego creo que todos sabremos sobre una reunión que habrá, así que ella tendrá que crear una nueva vida en este tiempo en el que ella ha estado, y tratar de construir su relación con Jamie después de 20 años.