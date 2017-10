Sam Smith fue visto besando a este actor de 13 Reasons Why

Sam Smith y Brandon Flynn podrían ser la nueva pareja de moda. Brandon Flynn parece ser la nueva pareja del cantante de 'Stay With Me', con quien se le ha visto muy cercano e incluso besándose.

Aunque muchos creen que Brandon Flynn es heterosexual por el papel que interpretó en la serie de Netflix '13 Reasons Why', la verdad es que el actor muchas veces se ha identificado como "miembro de la comunidad LGBTI" y es evidente que existe un romance entre él y Sam Smith.

A través de redes sociales la gran mayoría de personas apoya a la nueva pareja, ya que se ven genuinamente felices.

Otro hecho que ha hecho que los fans de ambos crean que entre los dos hay algo más allá de una atracción es el hecho de que ambos están pendientes de las redes sociales del otro, factor que hoy en día puede ser indicador de algo más allá de una simple amistad.

Antes de Brandon Flynn, Sam Smith fue relacionado con el modelo Sam Camilleri, conocido por su papel en la serie británica 'Dirty Sexy Things'.

Sam Smith and Brandon Flynn from 13 Reasons Why everyone. Shooketh. pic.twitter.com/K6KNKIRH4S

SAM SMITH AND BRANDON FLYNN ARE SO CUTE TOGETHER SOMEONE HOLD MY GAY HEART pic.twitter.com/xFN8viCjxM

Brandon Flynn (Justin from 13 reasons why) and Sam Smith spotted in New York City. (Kissing each other).

LOVE IS IN THE AIR ❤️😍 pic.twitter.com/0U0cqwwLar

