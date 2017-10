Pablo Alborán está de regreso con nueva música "de otro mundo"

Con tres álbumes publicados, Pablo Alborán se ha convertido en una de las voces pop más sonadas de España, Portugal y Latinoamérica. Actualmente, el cantautor malagueño tiene más de un millón de discos vendidos y 30 discos de platino en Europa, además de varios conciertos en sold out total en varios países.

Desde el inicio de su carrera, en 2011, obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Grammy. Tiene tres álbumes de estudio: Pablo Alborán (2011), Tanto (2012) y Terral (2014) y este año presentó los dos sencillos Saturno y No Vaya a Ser, que hacen parte de un nuevo disco que aun está por presentar al público. PUBLIMETRO conversó con Pablo Alborán sobre este nuevo trabajo.

¿Cuál fue la inspiración para estos nuevos sencillos?

La idea de todo esto era tener un disco que mostrara cambios, novedades, algo muy diferente. Pero a la vez un disco que fuera lo más puro que he hecho hasta ahora. Para ello necesité un tiempo para desconectarme para volver a estudiar y estar en mi casa, con mi familia. Tener conversaciones que fueran distintas, que no tuvieran nada que ver con promociones, giras, entrevistas. Y poder componer desde la calma, desde la normalidad de estar en mi tierra. Así surgieron estos dos temas, Saturno y No Vaya a Ser. Son los dos polos opuestos del disco, Saturno muestra el lado más novedoso, rítmico y urbano del disco con algo de electrónica, y No Vaya a Ser muestra el lado más balada futurista porque habla de amor en otros planetas y de qué es lo que habría pasado si lo que dejó de funcionar aquí, siguiera funcionando en otros lados. Los hijos que no tuvimos están en Saturno, nos seguimos amando en Plutón y en la luna logramos perdonarnos, en fin. ¡Me hace falta un tiempo para escribir más!

¿Cómo ha cambiado tu música en este tiempo?

Creo que el público podría responder eso mejor que yo, no sé qué decir pero sí sé que cada vez me siento más libre para probar cosas, para investigar. Julio Reyes es el productor de este disco y a la hora de sentarme a grabar él me ha dado la libertad de probar cosas nuevas y de poder investigar o jugar con ritmos tan diferentes como la electrónica o la música clásica. Yo le decía, "Julio, con esta canción quiero una bosanova tradicional" y eso es lo que siento… cada vez tengo menos prejuicios musicales y cada vez tengo menos miedo a probar nuevos estilos y géneros. Además de las colaboraciones que hago.

Hablando de eso, ¿qué colaboraciones le gustaría hacer?

Me gustaría hacer los extremos: algo muy moderno, similar a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí, como la música romántica. Y de repente, qué se yo, música urbana. Y de la nada música clásica total, muy folclórica. Mezclar esos sonidos sería lo interesante.

¿Cómo fue grabar en una piscina para el video de Saturno?

La idea era dar la impresión de un espacio sin gravedad. La idea era meterme en una piscina y luego en post producción hacerlo parecer como que estuviera en un sitio sin gravedad. Fue duro porque mi hermano es el director de los dos videos y se tomó la libertad de experimentar y “utilizarme” (risas). Tuvimos que rodar de noche por una cuestión de luz, fue bastante duro pero también divertido y el resultado muy bueno así que queda como una experiencia.

¿Le interesaría dirigir videos en un futuro?

Con mi hermano, que produjo el video de Saturno, hablamos de ideas, colores, conceptos, etc. Me involucro mucho en las giras, donde trabajamos mucho en decidir la parte visual y para mí es divertido, creo que se aprende. Todo lo que sea aprender, bienvenido sea.

¿Qué es lo que sigue ahora?

Tengo un calendario de locos, porque tengo que promocionar mi video sin parar. De aquí voy a España y luego regreso a toda Latinoamérica con el disco debajo del brazo y luego empiezo la gira. Lo que viene es que quiero que la gente lo disfrute y se lo pase bien y note el cambio, espero que les guste y se sientan identificados. Quiero una gira donde haya espectáculo y la gente pueda bailar divertirse, pasárselo bien y olvidarse de los problemas.

¿Qué idea quiere que la gente se lleve cuando escuche las canciones?

Yo quiero que disfruten, que les sirva para desahogarse como me sirvió a mí. Saturno para mí fue como vaciarme, para mí es el sentido de la música por un lado, que nos ayuda a desahogarnos, ya sea bailando o en los conciertos. Ese es mi propósito. Ojalá la gente pueda usar la música para lo que quiera porque al final la música cuando la publico deja de ser solo mía. Así que solo quiero que hagan lo que quieran con mi música.