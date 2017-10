Murió el músico Tom Petty a los 66 años

La música vuelve a estar de luto debido a la muerte de Tom Petty, quien falleció en las últimas horas a causa de un infarto.

Fue el medio CBS el primero en dar la lamentable noticia, asegurando que la Policía de Los Ángeles, fue la que confirmó la noticia.

JUST IN: Rocker Tom Petty is dead at 66, Los Angeles Police Department confirms to CBS News pic.twitter.com/XJp3mc69Rl

— CBS News (@CBSNews) October 2, 2017