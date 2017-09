Mateo Carvajal rompió el silencio sobre Luisa Fernanda W y Melina Ramírez

Mateo Carvajal no solo se hizo famoso por ser el ganador del reality del Canal Caracol. También es reconocido por ser, supuestamente, el novio de Melina Ramírez. Con la presentadora se le ha visto muy cariñoso, pero nunca han confirmado su relación abiertamente.

Mateo Carvajal también estuvo en la mira luego de que la youtuber Luisa Fernanda W hiciera un video contando las razones por las que terminó con el participante de 'El Desafío'. Según dijo la joven, él le escribió por Whatsapp, hecho que ella encontró humillante dada la relación que llevaban.

No obstante, Mateo se refirió a estos temas en conversación con Vicky Dávila para la 'W'. Para empezar, dijo que Melina no le ha dado el 'sí', con lo que dio a entender que ambos tienen citas, pero no son una pareja oficialmente.

Respecto a su relación con Luisa Fernanda W, Mateo explicó que para empezar él y la youtuber solo estuvieron juntos por dos meses. "Una vez se acabó el desafío yo llegué a Medellín y yo tenía mucho tiempo para pensar (en el desafío)… en esa introspección descubrí que lo más honesto era llegar y enfrentar la situación… y no iba más… y se lo dije a ella por el celular. Ella me dijo que le parecía bien porque tampoco era capaz de darme la cara. Hay una cosa que la gente no sabe, Luisa y yo duramos dos meses… tampoco pues era la relación de toda la vida".