Kim Kardashian recuerda su trabajo en Playboy, las fiestas y sus desnudos sin censura

Hugh Hefner, fundador y redactor en jefe de la popular revista para caballeros Playboy, falleció el 27 de septiembre. Muchas celebridades utilizaron sus redes sociales para enviar mensajes de cariño al magnate y a su familia. Una de ellas fue Kim Kardashian, quien publicó una serie de fotografías en Instagram y Facebook.

La socialité compartió unas tiernas palabras con las que asegura que recuerda a Hefner con mucho amor y que se siente honrada de haber podido trabajar con él. Sin embargo, Kim sorprendió a sus millones de seguidores por las imágenes explícitas que reveló, incluyendo desnudos sin censura.

Su trabajo para la revista

Fue en 2007 que Kim decidió aceptar la propuesta de Hefner para posar desnuda en la revista para adultos. En ese entonces tenía 26 años y estaba empezando a popularizarse su reality show “Keeping up with the Kardashians”, en el que aparece con todo el clan familiar.

En las fotos se puede ver claramente cómo se prepara en el backstage para la sesión de fotos con un vestido rojo muy sensual, revelador y ajustado al cuerpo. También compartió un par de imágenes del resultado final. Los fans se sorprendieron con fotos en las que aparece desnuda, cubierta únicamente por unas cadenas y collares de perlas.

En su momento ella reveló que no deseaba que se dieran a conocer estas fotos porque no quería que las personas pensaran que era famosa por posar sin ropa. Sin embargo, fue su madre Kris quien la convenció de hacerlo.

