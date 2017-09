"El reggaeton es para embrutecer a la humanidad": las duras palabras de Totó la Momposina

Totó la Momposina dijo que el reggaeton es para embrutecer a toda la humanidad. Con esas palabras, la artista señaló que a nivel cultural este género no le dejaba nada educativo a los jóvenes.

Totó dijo en entrevista para RCN, que a pesar del éxito que tienen las canciones de reggaeton, su aporte intelectual es muy bajo, teniendo en cuenta las letras de este género:

“Y entonces los muchachos ahora bailan reggaetón y que te lo meto, que te lo saco, que lo hacemos, no no, eso no tiene ningún valor de música, y eso es para embrutecer a toda la humanidad a través de los malos pensamientos"