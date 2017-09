Las duras confesiones de Amílcar, de 'Protagonistas de Nuestra Tele'

Durante un ejercicio con el actor Iván López, los participantes de 'Protagonistas de Nuestra Tele' compartieron algunos relatos muy personales. Uno de los momentos más duros del ejercicio llegó con las confesiones de Amílcar, quien contó que había sido víctima de abuso sexual.

El participante se animó a compartir la historia luego de que Laura G. contara que ella sabía que su madre había sido abusada en su infancia. Ahí fue cuando Amílcar se quebró, y en medio del llanto contó que él también había sido víctima de abuso sexual cuando era pequeño: “Es algo que mis padres no saben, pero, cuando yo era pequeño, abusaron de mí”.

De igual manera, María del Mar, la participante trans de 'Protagonistas', dijo que había intentado suicidarse luego de estar en una relación en la que no se sentía querida: “Intenté quitarme la vida por una persona que no vale la pena. Me tomé dos frascos de pastillas, porque no me valoraba, no me respetaba y [él] jugó conmigo. Y le hice mucho daño a mi familia”, dijo, también entre lágrimas.

Si bien en redes sociales algunos se cuestionaron la veracidad de los relatos de los participantes, otros demostraron su apoyo y admiración a los 'protagonistas' por compartir historias tan personales.