La exreina volvió al país para ser la jurado del nuevo reality del canal RCN, Protagonistas. Su pasado sigue dando de qué hablar, sobre todo, su paso por el concurso más importante de la belleza en el mundo. La pérdida de su corona vuelve a generar polémica. ¿Error de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo estaba planeado?

En 2015 Ariadna y la Señorita Filipinas eran finalistas por la corona. Steve Harvey, presentador del concurso, dio por ganadora del concurso a Ariadna, pero luego, apenado, afirmó que la verdadera Miss Universo era la Señorita Filipinas. Ahora se piensa que todo esto ya estaba planeado, pero la colombiana no tenía ni idea. ¿Por qué?

En entrevista para Muy buenos días, la exreina afirmó que ella lo había sentido así, por miles de aspectos que pasaron antes y durante la gala de coronación. “Había una sensación de que todo el mundo sabía lo que iba a suceder, menos yo”.

A eso agregó que: “El día de la final, cuando estábamos las 10 semifinalistas, yo sentía que algo estaba pasando, yo sentía que los camarógrafos, la gente del backstage me quedaban mirando, como que sentía que mucha gente me estaba mirando. Pero yo decía: ‘no, nos están mirando a todas por igual porque ya las finalistas’, o dije: ‘bueno me están mirando porque no sé, porque ya saben que voy a ganar, o algo así, yo mejor dicho súper creída así que iba a ganar’. Pero sentía que no era, o sea, algo estaba pasando, algo raro estaba pasando. No sé, Dios quiera me esté equivocando, pero algo sentí raro”.

