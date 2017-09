Críticas por el embarazo de Maleja Restrepo

Mi cuñadita @tatanatymejia subió esta foto; yo estoy arrancando mis 6 meses de embarazo y ella sus 7 meses. Muchas veces tendemos a juzgar lo diferente y yo solo quiero que entendamos que SER DIFERENTE en cualquier aspecto de nuestras vidas no está mal, al contrario es una oportunidad para crear "Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres"

A post shared by maleja_restrepo (@maleja_restrepo) on Sep 24, 2017 at 8:15am PDT