En su primera edición el Silencio Jazz Club se convertirá en un evento donde convergerán la música, la experiencia gastronómica y una gran puesta en escena. La cita será en Chamorro Entertainment City Hall, en Bogotá el 4 de octubre y en Medellín el 5 de octubre. ¡Cada vez más cerca el Silencio Jazz Club!

En el marco del circuito de jazz en Colombia, la primera edición de Silencio Jazz Club contará con la presentación del cantante Gregory Porter, dos veces ganador del premio Grammy en la categoría de Mejor álbum de jazz vocal con sus discos Liquid Spirit en 2014 y Take me to the Alley en 2017.

La noche cobrará vida gracias a la puesta en escena de Laura Villegas, reconocida directora de arte. Ella ha creado especialmente para este evento un montaje que tendrá nueve momentos de arte vivo que sucederán antes, durante y después del concierto de Porter, que navegarán entre el lenguaje visual, sonoro, danza, proyecciones, teatro “y la textura propia de este paisaje onírico que no ha dejado de sonar desde que el espectador ingresa a Silencio Jazz Club”, en palabras de Villegas.

Las boletas estarán a la venta a través de la plataforma de Primera Fila y en todos los teatros de Cine Colombia del país.

