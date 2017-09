Marlon Moreno ahora le apuesta a las series en Brasil

1 Contra Todos regresa con una segunda temporada teniendo a Marlon Moreno como su cuota colombiana. La serie que puede verse por FOX Premium Series todos los lunes a las 9:45 p.m., reflexiona sobre la capacidad de sobrevivir ante la adversidad y la constante elección entre el bien y el mal. En entrevista para Publimetro, Marlon nos habla de esta producción y de todos los obstáculos que ha tenido que pasar como ser humano y actor.

Esta es una serie brasileña. ¿Cómo le fue con el portugués?

Me ha tocado hablar en ‘portuñol’ (Risas). Los productores sabían que yo no tenía idea del portugués, y justamente me eligieron a mí porque querían expandir su mercado a Latinoamérica.

Me verán interpretando a ‘Paco’, un personaje que fue pensado como un hombre que hace parte de la organización de ‘Pepe’, el antagonista de esta producción. Es el segundo al mando pero siente que puede llegar a ser el líder, y de una manera rápida, así sea matando a ‘Pepe.’ Tiene claro que lo más importante es el dinero, porque la plata da poder.

¿Qué ha aprendido del portugués?

Yo solo aprendo vulgaridades. A mí solamente me atraen las groserías. Hablando en serio, en Brasil tuve la oportunidad de contar con la asesoría de Carolina Virgüez, una actriz colombiana quien ha desarrollado parte de su carrera allí. Ella me ayudó a mejorar mi entonación para la grabación de las diferentes escenas.

“A Dios le pido seguir contando historias, ya sea como actor o como director. Ese es mi anhelo”, Marlon Moreno.

¿El idioma fue lo más complejo de su participación en 1 Contra Todos?

Lo más complicado fue ser invitado a una producción en un país donde no eres conocido. Hacía el personaje y sabía que todos los ojos estaban puestos sobre mí, porque era el producto extranjero.

Hablando de producción, ¿qué tan diferente es Brasil de Colombia y de los lugares del mundo en los que ha trabajado?

El proceso es muy parecido, aunque sí hubo algo que me llamó mucho la atención y es la alegría. Todo el tiempo estaban riendo, especialmente el director. Todos se gozan cada momento, hacen bromas y eso relaja el ambiente. La verdad eso solamente lo he visto allá. Te hacen sentir en casa y te hacen pensar que todo va a salir bien.

¿En qué momentos de la vida ha sentido que usted es ese ‘1 contra todos’?

El haberme ido del país en busca de otras oportunidades se convirtió en eso: el ser ‘1 contra todos’. Luché contra la barrera del idioma, de la cultura y de la segregación racial. Sentí que estaba solo y que debía pelear contra una cantidad de obstáculos y de circunstancias.

“No me arrepiento de haberme radicado en el extranjero. Fui muy difícil en un comienzo pero me hizo crecer como ser humano y como actor. Ahora soy un hombre más feliz”, Marlon Moreno.

¿Por qué en su momento decidió irse de Colombia y empezar una nueva vida en Estados Unidos?

Me quedé sin trabajo y mi esposa me dijo que me fuera una semana para Los Ángeles. No obstante, allá comprendí que necesitaba más de ochos días para encontrar trabajo y estabilidad. Me fui y sacrifiqué mucho, porque durante dos años tuve que vivir junto a la soledad y acostumbrarme al rechazo. Sin embargo todo lo anterior formó mi carácter.

Además de 1 Contra Todos también está trabajando en otro proyecto, Sitiados. ¿Qué nos puede contar de esta serie de televisión?

Yo hago parte de la segunda temporada y estoy muy feliz con mi personaje, que es una porquería completa. Se trata del ‘Duque de Lerma’. Me gocé cada escena y la verdad es que pocas veces pasa eso.

Para darle un toque personal y de maldad al ‘Duque’ se pintó las uñas de negro. ¿Por qué?

En su momento sentí que era una forma de mostrar el alma negra que tiene este tipo, porque las uñas reflejan mucho del cuidado de una persona. Yo me gozaba la pintada de las uñas, parecía una loca esperando a que se secaran (Risas).

La primera temporada y los capítulos que ya se han emitido de la segunda temporada de 1 Contra Todos también pueden verse en el acceso Premium de la aplicación de FOX.

