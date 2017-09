El público decidirá quién saldrá de 'Protagonistas' de RCN

En pocas horas se conocerá el nombre de un nuevo eliminado de la Casa Estudio. Sin embargo, todavía hay tiempo para que el público elija la persona que debe abandonar el reality. Si aún no lo sabe, así funcionan las votaciones en Protagonistas de RCN.

Esta semana Carlos quedó amenazo por talento, Lina por el público y finalmente Jonathan quedó en riesgo luego de un nuevo Cara a Cara.

Como cada temporada de este reality, serán los televidentes quienes elegirán quién debe ser el eliminado del reality. ¿Cómo lo pueden hacer? El público puede votar de tres maneras diferentes: la primera es llamando al 489 2120, la segunda ingresando a la página www.canalrcn.com/protagonistas, y la tercera a través de la aplicación de RCN en cualquier dispositivo móvil.

Así funcionan las votaciones en Protagonistas de RCN

#ProtagonistasRCN Faltan 3 horas antes de que cierren votaciones. Hazlo desde nuestro portal https://t.co/OfahNISVMr o a través de la app pic.twitter.com/HZ4SHG723T — Protagonistas RCN (@ProtagonistaCol) September 25, 2017

Los televidentes también podrán escoger al favorito de la semana con el mismo método. Recuerde que entre semana las votaciones serán de 10 a 12 de la noche. Cuando las votaciones sean durante el fin de semana podrá hacerlo desde el viernes a las 10, hasta el domingo a las 10. Eso quiere decir que aún tiene tiempo de votar por la persona que a su criterio, debe salir de Protagonistas.

"La primera cosa importante que ellos deben hacer, es ganarse el público, porque al final ellos son los que deciden cuál es el ganador y lo segundo, es demostrar el talento que cada uno tiene, hay que dar el 100% para que no queden en riesgo de eliminación. También es importante que sean muy auténticos y que no aparenten lo que no son", fue el consejo que le dio a los participantes Ximena Córdoba, presentadora y ganadora de la primera versión del reality.

