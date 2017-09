Luego de su aparición en la novela El Comandante, en la que le daba vida al expresidente Hugo Chávez, el actor volvió a aparecer en público y sorprendió a todos. ¡Andrés Parra, cada vez más delgado!

Él subió a sus redes sociales unas fotografías en las que se veía disfrazado de Gianluca Vacchi, el actual novio de Ariadna Gutiérrez. Y aunque su disfraz llamó la atención, lo cierto es que lo más llamativo para sus seguidores fue su increíble pérdida de peso.

Para nadie es un secreto que después de la interpretación de Pablo Escobar, para la novela emitida por el Canal Caracol, el actor decidió bajar de peso tanto por estética como por salud. Sin embargo, su transformación es cada vez más radical.

“Fui gordo desde los 12 años por pura y física gula, pero llegó un punto en el que me cansé de no poder hacer todo lo que quería y entendí que tenía que cambiar mi realidad”, le contó Parra a la revista Aló hace un tiempo.

Y es que, el actor perdió 40 kilos con el fin de comenzar una nueva vida y realizar todas las actividades que antes, por su peso, no podía hacer. Sin embargo, decidido, comenzó a realizar ejercicio. “Al principio estaba muy reacio, pero cuando me dijeron que eran solo 25 minutos diarios, me arriesgué. El primer día salí destruido, me dolía hasta el pelo”.

