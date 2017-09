Aunque ya se había rumorado acerca de que el amor estaba floreciendo en el corazón de la presentadora, lo cierto es que ahora es un hecho. Este es el hombre que le robó el corazón a Paulina Vega.

Fue la revista TVyNovelas la que pilló a la pareja muy romántica durante el lanzamiento para medios de A otro nivel, reality del canal Caracol del que Paulina es la presentadora.

"Nuestro paparazi los pilló muy cariñosos. En nuestra edición anterior les habíamos contado, en exclusiva, que Paulina llevaba cuatro meses con el empresario venezolano de 28 años. La pareja no se despegó y se la pasó bailando felizmente", afirmó la publicación.

Mientras fue Miss Universo Paulina Vega mantuvo una relación con el arquitecto Lorenzo Botero. Sin embargo todo llegó a su final, aunque, de acuerdo a la presentadora, todo terminó en buenos términos.

“Soy bastante exigente (…) Me gustan los hombres que midan más de 1.80… ¡Mentiras! (risas), que tengan buen humor, familiares, que me respeten, que me apoyen”, dijo hace un tiempo en entrevista para La W Radio.

Hasta el momento los dos aún no han confirmado ni desmentido la relación, y esta sigue siendo un secreto en las redes sociales, pues ninguno ha subido fotos como pareja. También sigue siendo secreto el rostro de este hombre. Aunque TVyNovelas reveló una fotografía, él se encuentra dándole la espalda a la cámara.

¡¡¡¡¡¡Paulina Vega y su nuevo amor!!!!!!!! TVyNovelas los vio!!!!!! pic.twitter.com/taOp0F2tlE — @lacatrina (@LaCatrina21) September 22, 2017

