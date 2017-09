A muchos los emocionó la noticia. Sin embargo, no vendrá a un concierto. ¡Cher anuncia visita a Bogotá!

Ella lo hizo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aseguraba que se siente feliz por su visita a la capital colombiana.

Por su parte, el club de fans en Colombia confirmó que asistirá a la convención One Young World. "Como lo habíamos anunciado hace un par de meses, la 'Diosa del Pop' llegará a la capital colombiana como una de las grandes y esperadas invitadas a la convención juvenil más grande del mundo#OneYoungWorld la cual se realizará en Bogota, Colombia".

So excited to go to Bogotá ,Then on to shoot film👻 — Cher (@cher) September 21, 2017

Esta convención se realizará entre el 4 y 7 de octubre de 2017, en el centro de convenciones Ágora. Se espera que al evento asistan cerca de 2000 jóvenes, quienes expondrán sus ideas sobre emprendimiento.

Este año la artista cumplió 71 años y los celebró con una presentación en la pasada entrega de los premios Billboard en la que no pudieron faltar éxitos como If I Could Turn Back Time y Believe. Aquella noche fue galardonada con el con el premio Icon por su trayectoria.

Cher se convirtió en una de las cantantes más polémicas en su época, debido a su forma de actuar y vestirse. Por esa razón, además de su música, se convirtió en un hito de la música.

