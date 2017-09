¡'A otro nivel' vuelve con una edición 2017 recargada!

El canal se renueva con producciones de primer nivel y el reality no será la excepción. Siga en vivo el estreno de 'A otro nivel', reality del canal Caracol, hoy 19 de septiembre a las ocho de la noche.

Este año, al igual que en su primera versión, Paulina Vega será la presentadora principal, mientras que Kike Santander, Fonseca y Silvestre Dangond, serán los jurados y encargados de escoger a los mejores talentos de la música.

En esta ocasión el programa entregará premios de hasta 700 millones de pesos. “Es el mismo formato con algunas diferencias: los premios serán en efectivo, y el elenco artístico tendrá mucho más nivel. La competencia este año se pone mucho más difícil”, aseguró Kike Santander a través de un comunicado oficial.

Conoce algunos de los detalles que traerá la nueva temporada de @AOtroNivelCo. ¡Imperdible!https://t.co/42D6zYOZPB — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 18, 2017

aquí. Siga en vivo el estreno de 'A otro nivel', reality de Caracol, hoy 19 de septiembre a las 8:00 p.m., a través de la pantalla chica y también en la señal online del canal dando clic

Pero eso no es todo. Además del cambio en la forma de conseguir dinero durante la competencia, también se contará con un set más llamativo.

“Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, aseguró Paulina Vega en el comunicado.

