¡Capítulo final del 'Desafío' dejará a todos con la boca abierta!

Una de las producciones más vistas de 2017 se despedirá esta noche de los televidentes colombianos. Siga en vivo el final del Desafío Súper Humanos, reality del canal Caracol, hoy 18 de septiembre a las ocho de la noche.

¿Cómo será el último capítulo? Héctor, Gago y Mateo se enfrentarán en la prueba final. De allí saldrán los dos mejores competidores. Luego se abrirán las votaciones para que los colombianos puedan elegir a su favorito.

“Los televidentes tendrán la última palabra, pues las votaciones serán en vivo el mismo lunes 18 de septiembre vía web. Lo único que necesitan es un móvil o cualquier dispositivo que pueda conectarse a internet e ingresar a www.caracoltv.com para hacer su votación por el participante favorito”, asegura el canal.

Los televidentes tendrán la última palabra, pues las votaciones serán en vivo.https://t.co/R3BYzMtv2Z — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 18, 2017

Siga en vivo el final del Desafío Súper Humanos, reality de Caracol, hoy 18 de septiembre a las 8:00 p.m., a través de la pantalla chica y también en la señal online del canal.

El reemplazo de esta producción será la segunda temporada de A otro nivel, reality en el que Silvestre Dangond, Kike Santander y Fonseca buscarán a los mejores cantantes del país.

Por otra parte, la hermosa y talentosa Paulina Vega, regresa como presentadora del concurso. “Sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me he convertido en su acompañante y confidente”, aseguró la exMiss Universo en un comunicado oficial del canal Caracol.

Así comenzará una nueva temporada de realities, teniendo en cuenta que RCN también regresa con Protagonistas, una de sus producciones más fuertes.

