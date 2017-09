Todavía no ha empezado y ya de qué hablar. ¡Beso entre Ximena Córdoba y Luciano D'Alessandro en Protagonistas 2017!

Todo hace parte de un comercial en el que la pareja, presentadores del reality, dan a conocer los nombres de los jurados de esta nueva versión.

En las imágenes es Luciano quien le roba el beso a Ximena, quien lo tilda de irrespetuoso, aunque claro, todo hace parte de la actuación del comercial y de la temática divertida que se quiere manejar con la producción.

#ProtagonistasRCN regresará hoy a las 9:00 P.M. con muchos nuevos detalles que harán de este reality un programa inigualable. pic.twitter.com/r2rVgKSGpg — Canal RCN (@CanalRCN) September 18, 2017

Esta noche los colombianos volverán a ver este reality en la pantalla chica, que llevaba cerca de cuatro años sin ser emitido. La reglas del juego cambiarán, aunque como ya es costumbre, 18 concursantes entrarán a la famosa Casa Estudio.

"Estoy muy feliz, es muy bonito regresar a Colombia porque se están cumpliendo 15 años desde el primer Protagonistas, donde fui la ganadora y soy una muestra de que hacer la fila para participar en el reality vale la pena, porque hice todo el proceso como cualquier ciudadano que se ha presentado", dijo Ximena a través de un comunicado de prensa del canal RCN.

La presentadora agregó que: "Recuerdo que tenía el número 1.245 cuando hice la fila en Medellín, tuve que presentar muchos castings para poder clasificar y terminé ganando, porque Colombia me dio esa oportunidad y me siento muy satisfecha de que el público sepa que yo me fui al exterior y que los he representado muy bien, es una forma de agradecerles por haber dado su voto de confianza en mí".

