Así se enamoraron Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi

Muchos se preguntan cómo se enamoraron Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi, así que esta fue una de las preguntas que respondieron en un programa de televisión italiana que les hizo la 'pregunta del millón'.

Gianluca Vacchi habla de Ariadna mientras ambos se miran con amor, él desde un asiento en el escenario y ella desde el público en primera fila. Después, él se acerca y la toma de la mano para que suba con él al escenario.

El entrevistador le dice "eres más bella que en las publicidades", a lo cual ella ríe tímidamente.

Después, Gianluca Vacchi menciona que vio a Ariadna por primera vez en una playa de Miami: "quería estar soltero, fui a Miami y quería gozar la soltería. Aproveché para disfrutar la playa y escuchar música y de pronto, mientras estaba relajándome, volteé y vi esta maravilla divina”, relató Vacchi.

El presentador después comparte algunas imágenes de lo que fue el reinado de Ariadna Gutiérrez en Miss Universo.

“Ella bailaba, pensé en encontrar un modo para hablarle y fue así, de un día para otro. En muy poco tiempo yo ya no era soltero”, agregó Vacchi.

Ariadna, por su parte, contó: "Yo sabía quién era él pero no quería hablarle porque él estaba con su amiga Rafaella y no quería molestarlo (…) me enamoré de él por su música… solo por su música y nada más" dice en tono de broma, a lo cuál él responde riendo.