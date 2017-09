Así celebró Greeicy Rendón por haber ganado un premio TVyNovelas

La actriz y cantante caleña Greeicy Rendón ganó un premio TVyNovelas por mejor actriz de reparto en una serie por su papel en 'Las Vegas'.

Con un efusivo video de Instagram, Greeicy Rendón expresó su alegría por recibir el galardón, que no pudo recibir en persona por compromisos personales:

"No lo puedo creer, ¡me gané un premio! Mejor actriz de reparto de serie", dice Greeicy en medio de gritos y aplausos de sus acompañantes "No lo puedo creer, estoy muy feliz, la verdad no pensé que me lo fuera a ganar porque he estado muchas veces nominada pero nunca me lo había ganado, entonces supuse y pensé que quizás esta vez no iba a ser aparte porque tenía como competencia a personas a las que admiro un montón pero gracias, esto no significa sino el cariño de la gente, este premio es de ustedes porque ustedes fueron los que votaron pero me lo llevo para mi casa y lo guardo con mucho amor. "

"Gracias, gracias TVyNovelas, gracias por la nominación y a ustedes por darme la oportunidad de llevarme este trofeíto tan bello", finaliza la actriz.