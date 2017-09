Con este video, 'youtuber' Edward Tremendo confesó que quiere convertirse en mujer

El youtuber Edward Tremendo confesó que quiere ser mujer. El joven, conocido en la plataforma de videos por su habilidad para hacer imitaciones de famosos y videos virales, le contó a sus seguidores sobre esta decisión que transformará su vida.

En años pasados, Edward Tremendo le contó a sus seguidores que era gay. Y el año pasado dijo tener cáncer.

"El video que van a ver a continuación no es broma y es algo que quería compartir hace muchísimo tiempo. En este video les voy a explicar lo que está pasando en mi vida y por qué me quiero volver una mujer", dice el youtuber, que ya tiene más de 44 mil seguidores en su canal.

"Hoy estoy aquí para confesarles que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre", puntualiza Edward, y agrega "tengo una cara de niña súper linda". El youtuber continúa hablando en detalle de lo que ha sido el proceso personal de admitir que le gustaría ser una mujer, ya que no sabía a quién decirle o cómo sus allegados tomarían la noticia.

"No me gusta ser hombre, no quiero", dice Edward Tremendo, y explica que una de las cosas que más lo entristece es no poder comprar ropa de mujer: "yo trato de comprar ropa unisex pero no, lo que yo quiero es comprar ropa de mujer."

Este es el video completo: