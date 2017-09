Vuelve Jazz al Parque 2017 con más artistas y variedad musical

El Festival Jazz al Parque vuelve este 14, 16 y 17 de septiembre con presentaciones que se realizarán en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Parque El Country.

Las agrupaciones invitadas a Jazz al Parque representarán las distintas sonoridades inmersas en el Jazz y la diversidad del género musical. El festival se moverá por los sonidos clásicos, pasando por las fusiones y el latin jazz, hasta llegar a las nuevas tendencias y la música experimental.

Uno de los artistas que se presentará en el marco del festival será Juan García Herreros junto a su banda Snow Owl. Él es uno de los bajistas más importantes de nuestro país, y quien celebrará 10 años de carrera con un concierto el próximo 16 de septiembre en el Parque El Country.

“Yo actualmente vivo en Austria, y un día, cuando menos lo esperaba, llegó la invitación de Idartes para participar. Cuando recibí las tres medallas de oro del Global Music Awards el presidente Juan Manuel Santos me escribió una carta muy especial. Parece que Idartes se dio cuenta de eso y por se me abrió la puerta para estar en este evento”, le contó Juan García a Publimetro.

“El primer sonido que escuchamos es del corazón de la mamá. Creo que desde la barriguita sabía que quería ser un artista. La verdad es que no me imagino un momento en mi vida donde yo no pensaba que iba a ser músico. Lo sabía desde niño”, Juan García Herreros.