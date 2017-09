Así será la nueva temporada de 'A Otro Nivel', del Canal Caracol

El formato original del Canal Caracol vuelve con más música y premios para su segunda temporada. La presentadora volverá a ser Paulina Vega, y los jurados serán Silvestre Dangond, Kike Santander y Fonseca.

Esta vez, 'A Otro Nivel' tendrá algunas novedades: el set está renovado para ser más llamativo, y más de 700 millones en premios serán entregados a lo largo de la competencia, de modo que los competidores tendrán la oportunidad de ir acumulando ganancias mientras avanzan en el programa, y no solo hasta el final.

El primer capítulo, que PUBLIMETRO pudo ver en exclusiva antes de su estreno oficial, estará lleno de talento nacional, sorpresas muy conmovedoras, historias de vida y mucha música.

Como siempre, los concursantes "subirán" de nivel en el elevador si reciben tres flechas de aprobación por parte de los jurados, de lo contrario se quedarán en el nivel intermedio si solo reciben una, o continuarán en la competencia si reciben al menos dos.

Paulina Vega dijo que le había resultado casi imposible desligarse de la historia de cada uno de los participantes: "sufro y me emociono con ellos, es inevitable lograr una conexión con los cantantes. Me convertí en su acompañante y confidente", y agregó que ha crecido como presentadora de 'A Otro Nivel' de la mano del canal: "me han 'regañado' pero he aprendido y mejorado".