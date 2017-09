Rudimental regresa con nuevos sonidos y música positiva

“You know I say it’s true, I can feel the love, can you feel it too?” (Tú sabes que lo que digo es verdad. Puedo sentir el amor, ¿puedes sentirlo también?) Sin duda esta letra marcó el comienzo del éxito de Rudimental, que luego de alcanzar la fama con Feel the love, posicionó su propuesta de drum and bass con canciones como Not giving in y Waiting all night.

Luego de dos producciones discográficas, la última lanzada en 2015, los británicos vuelven a la radio, los servicios de streaming y las listas con Sun comes up, un tema que hacen junto a James Arthur y que muy al estilo rudimental, nos hace pensar que, a pesar de las adversidades, el sol saldrá de nuevo.

En una divertida conversación telefónica, Publimetro habló con Piers Agget, quien nos contó un poco más de este sencillo y de lo que tienen preparado para sus fanáticos.

Sun comes up está sonando actualmente en todas las latitudes, ¿cuál es la historia detrás de esa canción?

Bueno, es la viva muestra de que, a veces, no todo sale como se tiene planeado. En un comienzo la pensamos como una canción que le daba ánimo a la persona que había terminado con ese alguien a quien consideraba el amor de su vida. Queríamos decirle: “tranquilo, después de todo el sol volverá a salir”.

Luego nos dimos cuenta que, finalmente, los dolores del alma van más allá de una ruptura. Así que se convirtió en un himno para toda clase de personas: la luz siempre vuelve a florecer en nuestra mente y corazón.

Pasaron mucho tiempo buscando al cantante adecuado para esta canción. Entonces, ¿cómo nació esta colaboración con James?

Es cierto, la verdad creo que gastamos más tiempo buscando al cantante ideal que en crear esta canción (risas). Buscamos, buscamos y buscamos, pero ningún artista nos convencía. Un día simplemente lo encontramos en el camino y le pedimos que fuera al estudio de grabación. Sencillamente nos encantó. Tenía esa emotividad que tanto estábamos anhelando.

Sus dos primeros discos están cargados de voces de diversos artistas, cada uno con una tonalidad y un sentimiento diferente. ¿Por qué es importante para Rudimental hacer colaboraciones con otros músicos?

Sin duda es una manera de enriquecer nuestra música. Y la razón está en la pregunta que hizo: cada uno es distinto y tiene algo para ofrecer. Considero que esa también es la razón para que nuestras canciones tengan éxito, pues siempre hay un tema para todo tipo de persona.

"En un futuro quisiéramos trabajar con Kendrick Lamar o con Lauryn Hill. Creo que podríamos hacer canciones maravillosas con ellos", Piers Agget.

Algo que también los ha diferenciado de otras agrupaciones son sus grandiosos videos y Sun comes up no es la excepción…

Es un videoclip que expresa exactamente lo mismo que la canción. En las imágenes verán a un hombre que quiere escapar, que corre y que no encuentra una solución a esos problemas que lleva en la mente y en el corazón, pero como el tema, el sol siempre vuelve a aparecer.

Rudimental siempre se ha caracterizado por su drum and bass, pero esta canción no tiene esta base, ¿por qué?

Creo que Rudimental va más allá de eso, y aunque somos unos apasionados del género, es importante para un artista no encasillarse y explorar con otra clase de sonidos. Lo anterior tampoco implica que vayamos a renunciar al drum and bass (Risas).

Sun comes up es el primer sencillo de su próximo álbum… ¿cómo será ese disco?

Estamos muy emocionados por este lanzamiento, porque tenemos música que expresa el buen momento que estamos atravesando, y también, cuáles son nuestros objetivos a futuro.

Sun Comes Up también es una visión personal de la agrupación, de lo mucho que han crecido a pesar de las diversas luchas que han atravesado.

Hablando de discos, ¿cuáles son sus canciones favoritas del Home y el We the generation?

Es una respuesta difícil de contestar, teniendo en cuenta que todas son como unas hijas, pero, podría decir que me quedo con Not Giving In.

Home fue un éxito internacional. Para usted, ¿cuál fue el secreto de eso?

Considero que fue el amor y el trabajo duro. Toda nuestra pasión se vio reflejada en ese álbum y eso se lo transmitimos a quienes nos escucharon.

Muchas personas conocieron a Rudimental gracias a la BBC Radio. En ese sentido, para usted, ¿cuál es la importancia de la radio para los nuevos artistas?

Claro, estamos en la época de los servicios de streaming, pero finalmente, en la radio siempre habrá una persona cercana a los oyentes que recomiende a x o y artista y que con sus palabras haga que uno a varios quieran escucharlo.

Hasta la fecha, la banda ha vendido más de 2,6 millones de singles en el Reino Unido. Lanzaron su álbum de debut Home en 2013, que desde entonces ha vendido más de 1 millón de unidades en todo el mundo.

