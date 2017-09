'Pariente' y 'Amazona', las películas nominadas por Colombia al Óscar y al Goya

Después de visualizar las 23 películas inscritas en la convocatoria a Premios Oscar y Goya 2018, los miembros de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC) eligieron por votación las dos producciones que representarán la cinematografía nacional en estos dos importantes premios: Pariente y Goya.

Pariente a los Óscar

La ópera prima de Iván Gaona será la cuota en los Premios Óscar y buscará una nominación en la categoría de Mejor película en lengua extranjera. La cinta producida por Diana Pérez narra la historia de Mariana, el eterno amor de Willington, quien se va a casar en 8 días con René, primo de Willington. Sin dinero para la comida de la fiesta del matrimonio, René toma medidas desesperadas. Un proceso de desmovilización de un grupo armado ilegal tiene lugar en la región y nuevas muertes pondrán en riesgo la nueva familia de Mariana.

Gaona, al conocer el resultado de la votación aseguró: “El sentimiento que tenemos desde la Banda del Carro Rojo es de orgullo y de agradecimiento a toda la Academia que eligió a la película. Este es un voto de aliento para Diana y para mí de todo el gremio cinematográfico y al mismo tiempo, es un gran reto debido a la responsabilidad por el proceso que iniciamos para representar al país. Esperamos que gracias a esta selección se abran nuevas puertas, no solo para nosotros, sino también para todos los que hacen cine en el país”, dijo a en un comunicado oficial.

“Al ser votadas por un gremio de especialistas, por la gente que hace cine en el país, por esta familia cinematográfica, estamos seguros que las películas escogidas son las más idóneas para representarnos en estos importantes certámenes”, aseguró Consuelo Luzardo presidenta de la ACACC, a través de un comunicado.

Amazona a los Goya

Por su parte, el documental de Clare Weiskopf es el encargado de representar al país en los Premios Goya, en la categoría a Mejor película iberoamericana. Después de una trágica pérdida familiar, Val deja atrás a sus hijos para internarse en la selva colombiana y descubrirse a sí misma como una mujer sin las ataduras del deber ser. Con la dirección de esta película en donde la selva no es un escenario sino un personaje, Clare Weiskopf logra redimirse de las heridas de una niña que no lograba entender qué buscaba su madre alejándose de ella cuando apenas contaba con once años. Treinta años después y embarazada, Clare decide confrontar a su madre para entenderla y definir su propia maternidad.

Amazona fue ganadora del Premio del Público en la más reciente edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena y del Premio Andriy Matrosov del Festival Internacional de Cine Documental de Derechos Humanos -Docudays (Ucrania, 2017). Su premier mundial se realizó en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam -IDFA- (2016) y fue la película inaugural de Festival Internacional de Cine Documental, DocsBarcelona (España, 2017).

MÁS NOTICIAS DE LA CULTURA AQUÍ

También le puede interesar

(none)