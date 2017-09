Habla Yaniss Lespert, uno de los protagonistas de 'Amor.com', la comedia donde el romance no tiene edad

Amor.com cuenta la historia de un viudo de 80 años (Mr. Stein) que busca el amor en los tiempos de Internet. Su vida da un giro cuando Alex, su profesor de sistemas, le enseña a crear un perfil en un sitio de citas.

En Internet, Pierre conoce a una joven que se deja encantar por sus palabras, pero ahora Alex debe acceder a conocerla en lugar de Pierre para que este pueda vivir, a través suyo, su último romance. PUBLIMETRO habló con Yaniss Lespert, quien interpreta a Alex.

¿Qué lo atrajo a esta aventura?

Primero que todo, el hombre que iba a liderar la expedición, Stéphane Robelin. No lo conocía, pero tan pronto como nos conocimos sentí que nos entendíamos a la perfección. De allí surgió mi deseo inmediato de trabajar con él- luego leí el guion y me encantó. Dos hombres, de diferentes generaciones y antecedentes sociales, se unen en una trama de amor entrelazada por el más anciano de los dos. No era trivial para nada, y sí muy divertida. Además, bajo la naturaleza cómica de la situación, lo que más me conmovió fueron los temas que trata, tales como el amor, la envidia, la necesidad de la gente de sentirse libre, el problema de la soledad entre los mayores, y convertirse en un adulto.

¿Y de su personaje?

Incluso sabiendo que no lo fue, ¡sentí que el papel había sido escrito para mí! Tengo mucho en común con Alex. Como él, pasé muy malos momentos saliendo de la adolescencia. Tengo una naturaleza un poco reservada, el desamparo de la gente solitaria me conmueve, y sin sonar como un geek, soy muy bueno con las computadoras. De hecho, Alex es muy como los 'treintañeros' de hoy. Un tipo que está intentado encontrarse consigo mismo, es un poco solitario, pero sabe cómo usar las herramientas de comunicación a su disposición. Lo que lo hace mantenerse de pie radica en dónde lo va a llevar la historia, la amistad con un hombre que pudo haber sido su abuelo, y luego, la historia de amor que vivió a través de una sustitución de identidad.

¿Cómo fue su primer encuentro con Pierre Richard?

Estaba muy asustado de que me intimidara, porque para mí, como para el resto del elenco, Pierre es un ícono. Una figura mítica. Pero gracias a su calma, su sentido del humor y su preocupación por los demás, tiene el talento de hacerte sentir a gusto instantáneamente. Su curiosidad es también impresionante. No se detiene para contarte anécdotas sobre su vida, y al instante te sientes privilegiado de estar a su alrededor. Bromea contigo y actúa como si lo conocieras desde hace 10 años. Esto no lo previene de tener una ética de trabajo rigurosa. No es la clase de hombre que llega al set con las manos en sus bolsillos. Es alguien que ha trabajado duro en sus textos, ha dado ideas, y nunca ha estado satisfecho con hacer lo mínimo. Ambos ensayamos mucho en casa antes de ir a filmar. Fue una gran experiencia, y un gran aprendizaje.

¿Todavía siente los nervios que usualmente vienen en el primer día de filmación?

Stéphane Robelin es un hombre que dirige con calma, además de ser muy sociable. Rápidamente estableció una atmósfera familiar en el set. Además, éramos un equipo muy pequeño con pocos técnicos. Se sentía como si viviéramos juntos. Así fue incluso mejor porque todos nos llevamos muy bien.

Hasta ahora ha trabajado más en televisión que en cine ¿Se siente igual trabajar en un proyecto u otro?

Sí es un poco similar, pero me siento más cómodo con el cine. Es menos estresante porque tenemos más tiempo. Pero amo la televisión, es un gran espacio de aprendizaje. Te enseña a aprender rápidamente y a encontrar tu marca.

¿Cuáles son sus proyectos actuales?

Nada está firmado aún. Por ahora, estoy disfrutando del placer de participar en AMOR.COM, y espero que el humor y el optimismo de la película pueda alcanzar a tanta gente como sea posible.

Este es el tráiler de la cinta: