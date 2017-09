Así ganó María Elisa Camargo el papel de Patricia Teherán

Nuestro homenaje a Patricia Teherán. Un personaje que se me ha metido hasta la médula. Toda mi admiración a esta heroína que dedicó su vida a romper esquemas a través de la música. La Diosa… en "Tarde lo Conocí" 🎙 – Foto de @elheraldoco

A post shared by Maria Elisa Camargo (@mariaecamargo) on Sep 2, 2017 at 8:01am PDT